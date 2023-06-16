Сливал локации ВСУ. В Виннице СБУ задержала агента Кремля

В Виннице во время контрдиверсионной спецоперации задержали еще одного агента ФСБ, который занимался подготовкой новой российской воздушной атаки на город.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Именно такое задание вражеский пособник получил от российской спецслужбы в начале июня этого года. Для его выполнения злоумышленник ежедневно обходил улицы областного центра и скрыто фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны, – говорится в сообщении.

Прежде всего он пытался выявить локации с наибольшим сосредоточением военной техники и тяжелого вооружения подразделений ВСУ, которые готовятся к возможной переброске на фронт.

Также российский агент разведывал местность вокруг промышленных объектов для определения уровня их охраны и присутствия там украинских защитников.

Кроме того, фигурант подсказывал оккупантам приоритетность объектов, по которым РФ готовила воздушный удар с использованием крылатых или баллистических ракет и дронов-камикадзе.

– Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение — своевременно разоблачили агента ФСБ, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения вражеского задания, – рассказали следователи.

По данным следствия, предателем является 30-летний житель Винницы, который поддерживал вооруженную агрессию РФ. Из-за своих прокремлевских взглядов он попал в поле зрения ФСБ, которая дистанционно завербовала его для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Согласно инструкции российской спецслужбы предатель должен был переправлять им развединформацию в виде электронных карт и фотографий.

Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для выполнения вражеских задач.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).



Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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