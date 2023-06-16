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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Двоє псевдожурналістів з Одеси знімали фейкові сюжети для росТБ – СБУ оголосила підозру

СБУ повідомила про підозру двом одеситам
Фото: СБУ

СБУ оголосила підозру двом одеситам, які на замовлення російських пропагандистських телеканалів знімали фейкові сюжети.

Один із них – колишній оператор Одеського державного телебачення, який після повномасштабного вторгнення співпрацював з російським телеканалом РЕН-ТВ.

Зокрема, він погодився зняти постановний відеоролик про перебіг мобілізації в Україні. Своєму знайомому одесит заплатив 8 тис. грн за роль “військкома” місцевого центру комплектування.

Фейковий сюжет, в якому так званий військком розповідає, що змушений полювати на чоловіків призовного віку, щоб самому уникнути мобілізації, показали понад 20 російських телеканалів. Експертиза цього відео підтвердили факти злочинних дій.

Окрім того, СБУ перевіряє причетність оператора до зйомки кількох замовних сюжетів щодо подій, пов’язаних із Києво-Печерською лаврою.

Під час обшуків у зловмисників вилучили мобільні телефони, комп’ютери, обладнання для проведення професійної відеозйомки та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності, а також чорнові записи і акторський реквізит: військову форму та засоби гримування.

Обом оголошено підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність). Покарання за цією статтею – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Одеса, Російська агресія, Російська пропаганда, СБУ, Телебачення
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