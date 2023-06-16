На Киевщине мужчина систематически насиловал собственную дочь – его задержали

Житель одного из сел Броварского района больше года неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении 13-летней девочки.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

Он отметил, что семья состояла на учете как та, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, и уже привлекала внимание ювенальных служб.

А в апреле 2023 года стражам порядка анонимно сообщили о сексуальном насилии над ребенком.

— Приблизительно в конце апреля мы получили анонимное сообщение от людей, что в селе отец насилует дочь. Мы сразу выехали на место происшествия. В кратчайшие сроки ребенок был изъят из семьи. Когда провели судебно-медицинскую экспертизу и поговорили с ребенком, факт изнасилования подтвердился, – рассказала пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

Следователи Броварского управления полиции Киевщины, по процессуальному руководству прокуратуры, сообщили злоумышленнику о подозрении по факту изнасилования малолетнего лица (ч. 4 ст. 152 УКУ).

— Девочка не сразу призналась в том, что испытала сексуальное насилие. Для нее это очень тяжело – сейчас ей оказывают психологическую помощь и, конечно, она уже не живет с отцом, – говорит представитель полиции.

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Суд избрал меру пресечения в виде пребывания под стражей.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Девочки сейчас оказывают психологическую помощь. Другие дети также изъяты из семьи.

Фото: Андрей Небитов

Источник : Украинская правда

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