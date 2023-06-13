Предложил помочь и познакомить с городом: в Израиле мужчина изнасиловал украинку
Жителя израильского портового города Ашдод задержали по подозрению в изнасиловании украинки, которая только что приехала в страну.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
19-летняя украинка обратилась в полицию около двух недель назад и проинформировала, что испытала сексуальное насилие со стороны 29-летнего мужчины, с которым познакомилась через общего знакомого.
Он предложил ей помочь и познакомить с городом. Когда девушка осталась с новым знакомым один на один, он изнасиловал ее. Преступление случилось у нее дома.
Во вторник, 13 июня, он был задержан и взят под стражу до 15 июня. Ожидается, что ему будет выдвинут обвинительный акт.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова