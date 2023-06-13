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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Предложил помочь и познакомить с городом: в Израиле мужчина изнасиловал украинку

Предложил помочь и познакомить с городом: в Израиле мужчина изнасиловал украинку
Фото: Depositphotos

Жителя израильского портового города Ашдод задержали по подозрению в изнасиловании украинки, которая только что приехала в страну.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

19-летняя украинка обратилась в полицию около двух недель назад и проинформировала, что испытала сексуальное насилие со стороны 29-летнего мужчины, с которым познакомилась через общего знакомого.

Он предложил ей помочь и познакомить с городом. Когда девушка осталась с новым знакомым один на один, он изнасиловал ее. Преступление случилось у нее дома.

Во вторник, 13 июня, он был задержан и взят под стражу до 15 июня. Ожидается, что ему будет выдвинут обвинительный акт.

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Израиль, життя за кордоном, Изнасилование, Українці
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