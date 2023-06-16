Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Рік у Чорному морі не варто купатися та рибалити: науковець про наслідки підриву Каховської ГЕС
На дні обмілілого Каховського водосховища виявили залишки церкви XVIII століття
Вибухи на Тернопільщині: триває масштабна повітряна тривога
Надзвичайні події
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали

На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали

Житель одного з сіл Броварського району понад рік неодноразово вчиняв сексуальне насильство стосовно 13-річної дівчинки.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Він зазначив, що родина перебувала на обліку як така, що має складні життєві обставини, і вже привертала увагу ювенальних служб.

А у квітні 2023 року правоохоронцям анонімно повідомили про сексуальне насильство над дитиною.

– Приблизно наприкінці квітня ми отримали анонімне повідомлення від людей, що в селі батько ґвалтує доньку. Ми одразу виїхали на місце події. В короткий термін дитину було вилучено з сім’ї. Коли провели судово-медичну експертизу і поговорили з дитиною, факт зґвалтування підтвердився, – розповіла прессекретарка поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

Слідчі Броварського управління поліції Київщини, за процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом зґвалтування малолітньої особи (ч. 4 ст. 152 ККУ).

– Дівчинка не одразу зізналась у тому, що зазнала сексуального насильства. Для неї це дуже важко – зараз їй надають психологічну допомогу і, звісно, вона вже не живе з батьком, – говорить представниця поліції.

Читайте також
Запропонував допомогти та познайомити з містом: в Ізраїлі чоловік зґвалтував українку
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали

Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Дівчинці зараз надають психологічну допомогу. Інші діти також вилучені з родини.

Фото: Андрій Нєбитов

Джерело: Українська правда
Злочинність, Зґвалтування, Київська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла до семи, серед них двоє дітей
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
РФ обстріляла Київ ракетами під час візиту африканських лідерів
ППО
Намагався перепливти річку. На Київщині у водоймі потонув 10-річний хлопчик
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
Поблизу Переяслава фура переїхала військового
ДТП у Переяславі 15 червня 2023
СБУ викрила київську компанію, яка допомагала підсанкційному Росатому будувати 5 АЕС у різних країнах
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (16.06.2023)
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (16.06.2023)
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (16.06.2023)
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь