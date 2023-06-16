На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали

Житель одного з сіл Броварського району понад рік неодноразово вчиняв сексуальне насильство стосовно 13-річної дівчинки.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Він зазначив, що родина перебувала на обліку як така, що має складні життєві обставини, і вже привертала увагу ювенальних служб.

А у квітні 2023 року правоохоронцям анонімно повідомили про сексуальне насильство над дитиною.

– Приблизно наприкінці квітня ми отримали анонімне повідомлення від людей, що в селі батько ґвалтує доньку. Ми одразу виїхали на місце події. В короткий термін дитину було вилучено з сім’ї. Коли провели судово-медичну експертизу і поговорили з дитиною, факт зґвалтування підтвердився, – розповіла прессекретарка поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

Слідчі Броварського управління поліції Київщини, за процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом зґвалтування малолітньої особи (ч. 4 ст. 152 ККУ).

– Дівчинка не одразу зізналась у тому, що зазнала сексуального насильства. Для неї це дуже важко – зараз їй надають психологічну допомогу і, звісно, вона вже не живе з батьком, – говорить представниця поліції.

Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Дівчинці зараз надають психологічну допомогу. Інші діти також вилучені з родини.

Фото: Андрій Нєбитов

Джерело : Українська правда

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