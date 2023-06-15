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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Хотел “спрятаться” в рядах Нацгвардии: СБУ задержала двух коллаборантов из Херсонщины

Хотел “спрятаться” в рядах Нацгвардии: СБУ задержала двух коллаборантов из Херсонщины

Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще двух коллаборантов из Херсонщины, один из которых хотел “спрятаться” в рядах Национальной гвардии.

По данным следствия, коллаборантами оказались двое бывших работников мебельного комбината в Херсоне. В период оккупации города они добровольно пошли на работу в созданную агрессором тюрьму, где их назначили “младшими инспекторами” захваченной в то время “Северной исправительной колонии №90”.

В этом учреждении рашисты массово держали похищенных местных жителей, прежде всего участников движения сопротивления в регионе. Задачей коллаборантов была охрана тюремных камер, в которых удерживали пострадавших.

При освобождении Херсона они выехали в соседний поселок, где пытались скрываться от правосудия.

Впоследствии один из фигурантов переехал к родителям в город Южноукраинск Николаевской области, откуда мобилизовался в одну из воинских частей Нацгвардии.

Хотел “спрятаться” в рядах Нацгвардии: СБУ задержала двух коллаборантов из Херсонщины
Фото: СБУ
Хотел “спрятаться” в рядах Нацгвардии: СБУ задержала двух коллаборантов из Херсонщины
Фото: СБУ
Хотел “спрятаться” в рядах Нацгвардии: СБУ задержала двух коллаборантов из Херсонщины
Фото: СБУ
Хотел “спрятаться” в рядах Нацгвардии: СБУ задержала двух коллаборантов из Херсонщины
Фото: СБУ
Хотел “спрятаться” в рядах Нацгвардии: СБУ задержала двух коллаборантов из Херсонщины
Хотел “спрятаться” в рядах Нацгвардии: СБУ задержала двух коллаборантов из Херсонщины
Хотел “спрятаться” в рядах Нацгвардии: СБУ задержала двух коллаборантов из Херсонщины
Хотел “спрятаться” в рядах Нацгвардии: СБУ задержала двух коллаборантов из Херсонщины

Во время обысков по месту жительства задержанных обнаружены “удостоверения” оккупационного органа РФ и финансовые “сведения” о получении “зарплаты” в российских рублях.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Державна зрада, СБУ, Херсонская область
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