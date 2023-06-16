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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зливав локації ЗСУ. У Вінниці СБУ затримала агента Кремля

Зливав локації ЗСУ. У Вінниці СБУ затримала агента Кремля

У Вінниці під час контрдиверсійної спецоперації затримали  ще одного агента ФСБ, який займався підготовкою нової російської повітряної атаки на місто.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

– Саме таке завдання ворожий поплічник отримав від російської спецслужби на початку червня цього року. Для його виконання зловмисник щоденно обходив вулиці обласного центру і приховано фіксував місця базування та переміщення Сил оборони, – йдеться у повідомленні. 

Насамперед він намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння підрозділів ЗСУ, які готуються до можливого перекидання на фронт.

Зливав локації ЗСУ. У Вінниці СБУ затримала агента Кремля

Фото: СБУ

Також російський агент розвідував місцевість навколо промислових об’єктів для визначення рівня їхньої охорони й присутності там українських захисників.

Крім того, фігурант підказував окупантам пріоритетність об’єктів, по яких РФ готувала повітряний удар із використанням крилатих або балістичних ракет і дронів-камікадзе.

– Співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили агента ФСБ, задокументували його злочинні дії й затримали під час виконання ворожого завдання, – розповіли слідчі. 

За даними слідства, зрадником є 30-річний мешканець Вінниці, що підтримував збройну агресію РФ. Через свої прокремлівські погляди він потрапив у поле зору ФСБ, яка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Зливав локації ЗСУ. У Вінниці СБУ затримала агента Кремля

Фото: СБУ

Згідно з інструкцією російської спецслужби, зрадник мав переправляти їм розвідінформацію у вигляді електронних карт і фотографій.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для виконання ворожих завдань.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Вінниця, Ракетні удари Росії, СБУ, ФСБ
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