Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной

В Белой Церкви охранник с криминальным прошлым двое суток насиловал 40-летнюю женщину, которую встретил возле одного из домов и пригласил к себе на работу.

Уже в сторожке злоумышленник пригрозил ей убийством и совершил сексуальное насилие.

Боясь, что потерпевшая заявит на него в полицию, насильник ударил женщину ножом в живот, порезал горло, бил по голове и всему телу.

Ей чудом удалось вырваться из плена после двух дней сексуального насилия и пыток. На улице травмированную женщину заметил велопатруль.

Полиция Киевской области показала видео, на котором потерпевшая рассказывает обо всем, что с ней случилось, и задержание патрульными самого подозреваемого.

Задержанный сейчас в СИЗО. В прошлом он отбывал наказание за убийство и тяжкие телесные повреждения.

Ему объявлено подозрение за изнасилование, незаконное лишение свободы и нанесение умышленных тяжких телесных повреждений – это ч.1 ст.152, ч.3 ст.146 и ч.1 ст.121 УКУ.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник : Нацполиция

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