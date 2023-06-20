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Надзвичайні події
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою

Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Фото: Depositphotos

У Білій Церкві охоронець з кримінальним минулим дві доби ґвалтував 40-річну жінку, яку зустрів біля одного з будинків і запросив до себе на роботу.

Уже в сторожці зловмисник пригрозив їй вбивством і вчинив сексуальне насильство.

Боячись, що потерпіла заявить на нього до поліції, ґвалтівник вдарив жінку ножем в живіт, порізав горло, бив по голові й усьому тілу.

Їй дивом вдалося вирватися з полону після двох днів сексуального насильства та катувань. На вулиці травмовану жінку помітив велопатруль.

Поліція Київської області показала відео, на якому потерпіла розповідає про все, що з нею трапилося, та затримання патрульними самого підозрюваного.

Затриманий зараз в СІЗО. У минулому він відбував покарання за вбивство та тяжкі тілесні ушкодження.

Йому оголошено підозру за зґвалтування, незаконне позбавлення волі та нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень – це ч.1 ст.152, ч.3 ст.146 та ч.1 ст.121 ККУ.

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Джерело: Нацполіція
Біла Церква, Зґвалтування, Київська область, Побиття
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