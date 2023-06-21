Движение поездов приостановлено: в Феодосии взорвано железнодорожное полотно
Ночью 21 июня партизаны взорвали железнодорожное полотно возле пока оккупированной Феодосии.
Видео момента взрыва в Крыму обнародовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Факт повреждения железнодорожного полотна подтверждает и глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов.
Так называемый глава правительства Крыма обещает, что в течение двух часов движение поездов будет возобновлено.
Пострадавших, утверждает Аксенов, нет.
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