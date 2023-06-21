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Татьяна Забожко, редактор ленты

Движение поездов приостановлено: в Феодосии взорвано железнодорожное полотно

залізниця
Фото: Depositphotos

Ночью 21 июня партизаны взорвали железнодорожное полотно возле пока оккупированной Феодосии.

Видео момента взрыва в Крыму обнародовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Факт повреждения железнодорожного полотна подтверждает и глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов.

Так называемый глава правительства Крыма обещает, что в течение двух часов движение поездов будет возобновлено.

Пострадавших, утверждает Аксенов, нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 483-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Крым, Феодосия
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