Пакет військової допомоги від Португалії та вибухи у Бердянську: 438-й день війни
Португалия выделила новый пакет оборонной помощи для Украины
20 июня Португалия объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут гаубицы и бронемашины M113.
Об этом сообщает Министерство национальной обороны Португалии.
– Португалия продолжает поддерживать Украину, – говорится в сообщении.
Отмечается, что Украине будут поставлены 14 бронемашин M113 и комплект 105-мм гаубиц.
— Этот новый пакет военной техники присоединяется к 180 тоннам боеприпасов и 5 закрытым машинам медицинской поддержки, предоставленных в течение нескольких недель, — добавили в Министерстве.
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