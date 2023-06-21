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Илья Нежигай, редактор ленты

Пакет військової допомоги від Португалії та вибухи у Бердянську: 438-й день війни

Пакет військової допомоги від Португалії та вибухи у Бердянську: 438-й день війни
21 июня, 0:18

Португалия выделила новый пакет оборонной помощи для Украины

20 июня Португалия объявила о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут гаубицы и бронемашины M113.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Португалии.

– Португалия продолжает поддерживать Украину, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Украине будут поставлены 14 бронемашин M113 и комплект 105-мм гаубиц.

— Этот новый пакет военной техники присоединяется к 180 тоннам боеприпасов и 5 закрытым машинам медицинской поддержки, предоставленных в течение нескольких недель, — добавили в Министерстве.

Война в Украине
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