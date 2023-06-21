Рух поїздів призупинено: у Феодосії підірвано залізничне полотно
Уночі 21 червня партизани підірвали залізничне полотно біля поки що окупованої Феодосії.
Відео моменту вибуху в Криму оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Факт пошкодження залізничного полотна підтверджує й очільник окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов.
Так званий глава уряду Криму обіцяє, що протягом двох годин рух поїздів буде відновлено.
Постраждалих, стверджує Аксьонов, немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 483-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Андрій Цаплієнко, Сергій Аксьонов
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