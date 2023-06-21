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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Рух поїздів призупинено: у Феодосії підірвано залізничне полотно

залізниця
Фото: Depositphotos

Уночі 21 червня партизани підірвали залізничне полотно біля поки що окупованої Феодосії.

Відео моменту вибуху в Криму оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Факт пошкодження залізничного полотна підтверджує й очільник окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов.

Так званий глава уряду Криму обіцяє, що протягом двох годин рух поїздів буде відновлено.

Постраждалих, стверджує Аксьонов, немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 483-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Андрій Цаплієнко, Сергій Аксьонов

Крим, Феодосія
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