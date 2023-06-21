В пяти районах Киева снизилось давление водоснабжения

21 июня в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Подольском районах Киева временно снизилось давление водоснабжения из-за аварийного отключения электроэнергии в столице.

В Киевводоканале обещают, что давление будет постепенно восстанавливаться после завершения ремонта на электросетях.

В данный момент Укрэнерго уже возобновило питание для всех потребителей Киева и области, однако ремонтные работы продолжаются.

Напомним, что системная авария в энергосистеме произошла ориентировочно в половине одиннадцатого 21 июня.

Без электроснабжения осталось 100 тыс. потребителей в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов.

Экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго были применены и в Бучанском районе Киевской области.

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