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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У п’яти районах Києва знизився тиск водопостачання

Вода - водопровідний кран
Фото: Unsplash

21 червня в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Подільському районах Києва тимчасово знизився тиск водопостачання через аварійне відключення електроенергії в столиці.

У Київводоканалі обіцяють, що тиск поступово відновлюватиметься після завершення ремонту на електромережах.

Наразі Укренерго вже відновило живлення для всіх споживачів Києва та області, однак ремонтні роботи тривають.

водопостачання, Київ, Київводоканал
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