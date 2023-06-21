Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У п’яти районах Києва знизився тиск водопостачання
21 червня в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Подільському районах Києва тимчасово знизився тиск водопостачання через аварійне відключення електроенергії в столиці.
У Київводоканалі обіцяють, що тиск поступово відновлюватиметься після завершення ремонту на електромережах.
Наразі Укренерго вже відновило живлення для всіх споживачів Києва та області, однак ремонтні роботи тривають.
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