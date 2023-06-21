У п’яти районах Києва знизився тиск водопостачання

21 червня в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Подільському районах Києва тимчасово знизився тиск водопостачання через аварійне відключення електроенергії в столиці.

У Київводоканалі обіцяють, що тиск поступово відновлюватиметься після завершення ремонту на електромережах.

Наразі Укренерго вже відновило живлення для всіх споживачів Києва та області, однак ремонтні роботи тривають.

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