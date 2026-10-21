Украина и Норвегия работают над тремя проектами, направленными на усиление противовоздушной обороны, защиту от российских дронов и развитие спутниковой связи. Первые результаты одного из проектов ожидаются уже через полтора-два месяца.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил журналистам в среду, 21 октября, по итогам переговоров в Осло.

Три совместных оборонных проекта Украины и Норвегии

Во время визита в Норвегию Владимир Зеленский и премьер-министр Йонас Гар Стере обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений и дальнейшую поддержку Украины.

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К переговорам также присоединились представители оборонной промышленности, в частности, украинской компании Miltech и норвежской Kongsberg Gruppen. Основной темой переговоров было укрепление украинской противовоздушной обороны.

По словам Зеленского, Украина и Норвегия прорабатывают три совместных инициативы.

Первый проект предполагает усиление защиты от российских Shahed. Его реализация должна дать ощутимый результат уже через полтора-два месяца.

— Первый проект, сильный результат мы получим уже через полтора-два месяца. Получим защиту от Шахедов, – отметил президент.

Вторым направлением сотрудничества является FREYJA – проект, связанный с противодействием баллистическим угрозам. Зеленский поблагодарил норвежских партнеров за последовательную работу над его усилением.

– Второй проект – это FREYJA. Над ним работаем. Вы многое об этом знаете. Мы благодарны за последовательную работу наших норвежских партнеров по усилению этого проекта, сказал глава государства.

Третья инициатива касается противовоздушной обороны и спутниковой связи. Подробности по ней президент пообещал раскрыть позже, в то же время отметив результаты сотрудничества с Норвегией.

Финансовая и энергетическая помощь

Отдельным направлением переговоров явилась финансовая поддержка Украины. Зеленский провел встречи в парламенте Норвегии.

В ходе разговора представители политических сил Норвегии и украинцы рассмотрели вопросы энергетической и финансовой помощи, а также обсудили возвращение украинских детей. В частности, речь шла о специальных автобусных программах.

Президент подчеркнул, что одним из приоритетов Украины остается покрытие финансовых нужд до завершения текущего бюджетного года.

Несмотря на сотрудничество с Европейским Союзом, сохраняется дефицит финансирования в размере 3,5 млрд евро, или около $4,1 млрд.

Этот вопрос украинская сторона обсудила с норвежскими коллегами. Переговоры о возможной дополнительной помощи продолжаются.

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