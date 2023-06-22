Нуждается в проверкеТатьяна Забожко, редактор ленты
Воздушная тревога не объявлена: в Херсоне слышны взрывы
Утром 22 июня в Херсоне раздаются взрывы.
Об этом сообщают местные жители.
В областной военной администрации ситуацию пока не комментировали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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