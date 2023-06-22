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Татьяна Забожко, редактор ленты

Воздушная тревога не объявлена: в Херсоне слышны взрывы

Вибух

Утром 22 июня в Херсоне раздаются взрывы.

Об этом сообщают местные жители.

В областной военной администрации ситуацию пока не комментировали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Херсон
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