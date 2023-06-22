Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
Статті
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Надзвичайні події
Потребує перевірки
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Повітряна тривога не оголошена: у Херсоні чути вибухи

Вибух

Уранці 22 червня в Херсоні лунають вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі.

В обласній військовій адміністрації ситуацію поки не коментували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Херсон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Постійно чекав, що за мною прийдуть. Військовий 32-Ї бригади про життя в окупації
Роман Вернигора
У Херсоні – гучно: що відомо
Вибух
Фізично очищують Україну: Зеленський розповів про активні дії ЗСУ на Півдні та Сході
Володимир Зеленський
РФ обстріляла рятувальників у Херсоні, є загиблий – Єрмак
Обстріл Херсону 16 червня 2023
У Херсоні під час ранкового ворожого обстрілу загинув молодий чоловік
Повітряна тривога не оголошена: у Херсоні чути вибухи
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (21.06.2023)
Повітряна тривога не оголошена: у Херсоні чути вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (21.06.2023)
Повітряна тривога не оголошена: у Херсоні чути вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (21.06.2023)
Повітряна тривога не оголошена: у Херсоні чути вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (21.06.2023)
Повітряна тривога не оголошена: у Херсоні чути вибухи
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь