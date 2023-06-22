Повітряна тривога не оголошена: у Херсоні чути вибухи

Уранці 22 червня в Херсоні лунають вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі.

В обласній військовій адміністрації ситуацію поки не коментували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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