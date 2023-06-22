Потребує перевіркиТетяна Забожко, редакторка стрічки
Повітряна тривога не оголошена: у Херсоні чути вибухи
Уранці 22 червня в Херсоні лунають вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі.
В обласній військовій адміністрації ситуацію поки не коментували.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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