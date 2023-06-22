Резолюция в поддержку поставок ATACMS и средства на восстановление Украины: 484-й день войны

22 июня, 0:28

Приглашение с открытой датой: Ермак назвал ожидания Украины от саммита НАТО

Украина рассчитывает получить приглашение вступить в НАТО с “открытой датой” на саммите военного союза в Вильнюсе в следующем месяце.

Об этом заявил в среду, 21 июня, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время вебинара, проведенного аналитическим центром Atlantic Council.

По его словам, неспособность НАТО принять “сильное” решение на саммите 11-12 июля деморализует украинцев, а официальныцй Киев уже продемонстрировал свою готовность к вступлению своими боевыми действиями на поле боя.

— Мы ожидаем, что Украина будет приглашена в НАТО с открытой датой… Это может создать сигнал, — сказал Ермак.

Ранее президент Владимир Зеленский упорно настаивал на членстве Украины в НАТО, но при этом говорил, что признает невозможность вступления, пока в Украине продолжается российско-украинская война.

Андрей Ермак добавил, что между США и Украиной ведутся консультации о мерах, которые лидеры Североатлантического договора утвердят в Вильнюсе для укрепления безопасности Украины до получения ею коллективных гарантий безопасности от союза.

Источник: Reuters