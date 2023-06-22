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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Одесской области сбиты три Шахеда, но есть попадание – Гуменюк

В Одесской области сбиты три Шахеда, но есть попадание – Гуменюк

Ночью 22 июня украинские защитники сбили три дрона-камикадзе типа Shahed в Одесской области.

Однако, как сообщила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, к сожалению, есть попадание.

– Попадание некритическое, потерь нет. Выясняем ситуацию, – отметила Наталья Гуменюк.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Ukraine Media Center Odesa

Одесская область
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