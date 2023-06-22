В Одесской области сбиты три Шахеда, но есть попадание – Гуменюк
Ночью 22 июня украинские защитники сбили три дрона-камикадзе типа Shahed в Одесской области.
Однако, как сообщила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, к сожалению, есть попадание.
– Попадание некритическое, потерь нет. Выясняем ситуацию, – отметила Наталья Гуменюк.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Ukraine Media Center Odesa
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