В Одеській області збито три Шахеди, але є влучання – Гуменюк
Уночі 22 червня українські захисники збили три дрони-камікадзе типу Shahed в Одеській області.
Однак, як повідомила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, на жаль, є влучання.
– Влучання некритичне, втрат немає. З’ясовуємо ситуацію, – зазначила Наталія Гуменюк.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Ukraine Media Center Odesa
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