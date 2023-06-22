В Одеській області збито три Шахеди, але є влучання – Гуменюк

Уночі 22 червня українські захисники збили три дрони-камікадзе типу Shahed в Одеській області.

Однак, як повідомила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, на жаль, є влучання.

– Влучання некритичне, втрат немає. З’ясовуємо ситуацію, – зазначила Наталія Гуменюк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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