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Марта Бондаренко, редактор ленты

Утечка газа могла стать причиной взрыва в киевской многоэтажке — прокуратура

вибух у києві 22 червня

Киевская городская прокуратура считает, что причиной мощного взрыва в жилой многоэтажке по улице Малышко могла стать утечка бытового газа.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Взрыв разрушил конструкции дома на трех этажах. Эпицентр взрыва, вероятно, находился на 7-8 этаже дома.

В результате взрыва погибли два человека и пятеро травмированы. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Спасательные работы все еще продолжаются, под завалами конструкций могут находиться люди.

Правоохранители общаются с людьми и осматривают место для фиксации картины чрезвычайного происшествия.

Сейчас начато расследование по факту взрыва, приведшего к гибели людей по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей и другие тяжкие последствия).

Фото: Киевская городская прокуратура

вибух газу, Київ, Прокуратура
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