Витік газу міг стати причиною вибуху в київській багатоповерхівці – прокуратура

Київська міська прокуратура вважає, що причиною потужного вибуху в житловій багатоповерхівці по вулиці Малишка міг стати витік побутового газу.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Вибух зруйнував конструкції будинку на трьох поверхах. Епіцентр вибуху, ймовірно, був на 7-8 поверсі будинку.

Внаслідок вибуху загинуло двоє людей і п’ятеро травмовано. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Рятувальні роботи все ще тривають, під завалами конструкцій можуть бути люди.

Правоохоронці спілкуються з людьми та оглядають місце задля фіксації картини надзвичайної події.

Зараз розпочато розслідування за фактом вибуху, що призвів до загибелі людей за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки).

Фото: Київська міська прокуратура

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