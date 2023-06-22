В Киеве взрывом разрушены три этажа жилого дома: продолжается пожар и поиск пострадавших

В Днепровском районе Киева, предварительно, из-за утечки газа произошел взрыв в 16-этажном жилом доме. На двух этажах произошло возгорание. Продолжается поиск людей и тушение пожара.

– Работы по ликвидации последствий взрыва в столичной многоэтажке продолжаются. Ликвидируется пожар на 7-м и 8-м этажах, на площади 250 м.кв. По предварительной информации, разрушены 4 квартиры. 1 пострадавший, 1 спасен. Поиск людей продолжается, — сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Взрыв раздался в 3:45 на улице Малышко. Предварительная причина, по данным КГВА, — утечка газа.

— В настоящее время спасли 18 жителей. Из всех неповрежденных помещений людей эвакуировали. Двое пострадавших госпитализированы, – уточнил городской голова Виталий Кличко.

Как сообщает ГСЧС, на 7 этаже разрушены конструкции 5 квартир на 6, 7 и 8 этажах. Продолжается тушение пожара на 7 и 8 этажах. От ГСЧС привлечены 50 человек и 12 единиц техники.

Фото : ГСЧС

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