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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Одесской и Житомирской областях двигался БпЛА неустановленного типа – ВС

В Одесской и Житомирской областях двигался БпЛА неустановленного типа – ВС

Утром в Одесской и Житомирской областях зафиксировано движение БпЛА неустановленного типа.

Обновлено в 06:34. В Воздушных силах ВСУ предупредили о движении беспилотника в 06:25, а уже через девять минут угроза с воздуха исчезла.

Карта повітряних тривог 23 червня 2023

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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карта повітряних тривог онлайн

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушные силы ВСУ

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