В Одесской и Житомирской областях двигался БпЛА неустановленного типа – ВС
Утром в Одесской и Житомирской областях зафиксировано движение БпЛА неустановленного типа.
Обновлено в 06:34. В Воздушных силах ВСУ предупредили о движении беспилотника в 06:25, а уже через девять минут угроза с воздуха исчезла.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: Воздушные силы ВСУ
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