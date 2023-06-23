В Одесской и Житомирской областях двигался БпЛА неустановленного типа – ВС

Утром в Одесской и Житомирской областях зафиксировано движение БпЛА неустановленного типа.

Обновлено в 06:34. В Воздушных силах ВСУ предупредили о движении беспилотника в 06:25, а уже через девять минут угроза с воздуха исчезла.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушные силы ВСУ

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