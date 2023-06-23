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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

В Одеській та Житомирській областях рухався БпЛА невстановленого типу – ПС

В Одеській та Житомирській областях рухався БпЛА невстановленого типу – ПС

Уранці 23 червня в Одеській та Житомирській областях було зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу.

Оновлено о 06:34. У Повітряних силах ЗСУ попередили про рух безпілотника о 06:25, а вже за дев’ять хвилин загроза з повітря зникла.

Карта повітряних тривог 23 червня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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карта повітряних тривог онлайн

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Безпілотники
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Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
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