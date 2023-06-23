В Одеській та Житомирській областях рухався БпЛА невстановленого типу – ПС

Уранці 23 червня в Одеській та Житомирській областях було зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу.

Оновлено о 06:34. У Повітряних силах ЗСУ попередили про рух безпілотника о 06:25, а вже за дев’ять хвилин загроза з повітря зникла.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.