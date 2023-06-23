В Одеській та Житомирській областях рухався БпЛА невстановленого типу – ПС
Уранці 23 червня в Одеській та Житомирській областях було зафіксовано рух БпЛА невстановленого типу.
Оновлено о 06:34. У Повітряних силах ЗСУ попередили про рух безпілотника о 06:25, а вже за дев’ять хвилин загроза з повітря зникла.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: Повітряні сили ЗСУ
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