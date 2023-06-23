Макрофинансовая помощь от ЕС и угроза катастрофы на ЗАЭС: 485-й день войны
В РФ взлетели два бомбардировщика Ту-22м3 — ВС ВСУ
В Воздушных силах зафиксировали взлет двух Ту-22м3 с аэродрома Шайковка.
Выпущенные Россией ракеты направляются на Юго-Восток — ВСУ
Ракеты (предположительно Х-101/Х-555) направляются в Юго-Восточном направлении.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В то же время военные добавили, что курс ракет может меняться.
В Днепропетровской области существует ракетная опасность — ВС ВСУ
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в Днепропетровской области существует ракетная опасность.
Перед этим сообщалось о взлете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремел взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в Запорожье существует опасность ракетного удара. Это вызвано, в частности, активностью вражеской тактической авиации, а именно российских Ту-95МС.
Впоследствии в городе прогремели дополнительные взрывы. Сообщается о по меньшей мере трех взрывах.
По предварительной информации, которая требует дополнительного подтверждения, Россия также обстреливает Запорожье из ракет С-300.
Сейчас представители власти или военные не комментировали информацию о взрывах.
Оккупанты пытаются сокрыть количество тел погибших погибших из-за подрыва ГЭС — Зеленский
На оккупированной части Херсонской области Россия сформировала специальные группы, чтобы убрать и спрятать тела погибших в результате подрыва Каховской ГЭС.
Об этом во время своего видеообращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Конечно, есть информация, что происходит на оккупированной части Херсонщины. Для этого даже слова катастрофа мало. Российское зло сформировало там специальные группы, чтобы убрать и, очевидно, спрятать тела погибших людей. И это не первый раз Россия делает, пытается уничтожить доказательства и следы своих преступлений на оккупированной территории. Так они поступали и в Мариуполе, и в других местах. Но это такая правда, которую не скрыть, — подчеркнул глава государства.
Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.Орест Дрималовский