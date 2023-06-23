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Илья Нежигай, редактор ленты

Макрофинансовая помощь от ЕС и угроза катастрофы на ЗАЭС: 485-й день войны

Макрофинансовая помощь от ЕС и угроза катастрофы на ЗАЭС: 485-й день войны
23 июня, 1:30

В РФ взлетели два бомбардировщика Ту-22м3 — ВС ВСУ

В Воздушных силах зафиксировали взлет двух Ту-22м3 с аэродрома Шайковка.

23 июня, 1:09

Выпущенные Россией ракеты направляются на Юго-Восток — ВСУ

Ракеты (предположительно Х-101/Х-555) направляются в Юго-Восточном направлении.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В то же время военные добавили, что курс ракет может меняться.

23 июня, 0:56

В Днепропетровской области существует ракетная опасность — ВС ВСУ

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в Днепропетровской области существует ракетная опасность.

Перед этим сообщалось о взлете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

23 июня, 0:55

В Запорожье прогремели взрывы

В Запорожье прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в Запорожье существует опасность ракетного удара. Это вызвано, в частности, активностью вражеской тактической авиации, а именно российских Ту-95МС.

Впоследствии в городе прогремели дополнительные взрывы. Сообщается о по меньшей мере трех взрывах.

По предварительной информации, которая требует дополнительного подтверждения, Россия также обстреливает Запорожье из ракет С-300.

Сейчас представители власти или военные не комментировали информацию о взрывах.

23 июня, 0:02

Оккупанты пытаются сокрыть количество тел погибших погибших из-за подрыва ГЭС — Зеленский

На оккупированной части Херсонской области Россия сформировала специальные группы, чтобы убрать и спрятать тела погибших в результате подрыва Каховской ГЭС.

Об этом во время своего видеообращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Конечно, есть информация, что происходит на оккупированной части Херсонщины. Для этого даже слова катастрофа мало. Российское зло сформировало там специальные группы, чтобы убрать и, очевидно, спрятать тела погибших людей. И это не первый раз Россия делает, пытается уничтожить доказательства и следы своих преступлений на оккупированной территории. Так они поступали и в Мариуполе, и в других местах. Но это такая правда, которую не скрыть, — подчеркнул глава государства.

Война в Украине
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Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
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