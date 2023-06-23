В Хмельницкой области во время ракетной опасности прогремел взрыв

В Хмельницком в ночь на 23 июня прогремел взрыв.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

По неподтвержденной информации, в прозвучало несколько взрывов. Вероятно, работает противовоздушная оборона.

Впоследствии в Хмельницкой ОВА сообщили, что взрывы были слышны в Хмельницкой области, а не городе.

Перед этим на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что ракетная опасность существует на территории западных областей.

Посмотреть интерактивную карту воздушных тревог можно на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 485-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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