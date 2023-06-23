На Хмельниччині під час ракетної небезпеки прогримів вибух
У Хмельницькому в ніч проти 23 червня пролунав вибух.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
За непідтвердженою інформацією, у пролунало декілька вибухів. Ймовірно, працює протиповітряна оборона.
Згодом у Хмельницькій ОВА повідомили, що вибухи було чутно в Хмельницькій області, а не місті.
Перед цим на території усієї України була оголошена повітряна тривога.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ракетна небезпека існує на території західних областей.
Переглянути інтерактивну карту повітряних тривог можна на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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