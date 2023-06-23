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Ілля Нежигай, редактор стрічки

На Хмельниччині під час ракетної небезпеки прогримів вибух

На Хмельниччині під час ракетної небезпеки прогримів вибух
Фото: Факти ICTV

У Хмельницькому в ніч проти 23 червня пролунав вибух.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

За непідтвердженою інформацією, у пролунало декілька вибухів. Ймовірно, працює протиповітряна оборона.

Згодом у Хмельницькій ОВА повідомили, що вибухи було чутно в Хмельницькій області, а не місті.

Перед цим на території усієї України була оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ракетна небезпека існує на території західних областей.

Переглянути інтерактивну карту повітряних тривог можна на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Хмельницька область, Хмельницький
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Орест Дрималовський
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На Хмельниччині під час ракетної небезпеки прогримів вибух
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