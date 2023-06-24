В Киеве прогремели взрывы во время ракетной опасности
В Киеве во время ракетной опасности и воздушной тревоги прогремели взрывы.
В КГВА подтвердили, что в городе работает противовоздушная оборона.
В свою очередь в Киевской ОВА предупредили жителей Киевщины о ракетной атаке РФ.
— В регионе уже работают силы ПВО. Придерживайтесь информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников, — говорится в сообщении!
Соломенский район
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в Соломенском районе столицы.
По предварительной информации, в указанном районе обломки ракеты попали в автомобильную стоянку.
— Бригады экстренных служб — на месте. Задымление и на верхних этажах жилого дома рядом со стоянкой. Пожарные обследуют, — сообщил Кличко.
В свою очередь в КГГА сообщили о поврежденных автомобилях.
Посмотреть интерактивную карту воздушных тревог можно на Фактах ICTV.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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