У Києві уламки ракет потрапили в багатоповерхівку, виникла пожежа: постраждало двоє людей
У Києві під час ракетної небезпеки та повітряної тривоги прогриміли вибухи.
В КМВА підтвердили, що в місті працює протиповітряна оборона.
Своєю чергою у Київській ОВА попередили жителів Київщини про ракетну атаку РФ.
– У регіоні вже працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників, – йдеться у повідомленні!
Солом’янський район
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вибухи пролунали в Соломʼянському районі столиці.
Начальник КМВА Сергій Попко додав, що це була восьма повітряна атака на Київ за червень.
– Ворог вчергове застосував свою звичайну тактику – стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили з району Каспію ракети Х-101/555. Силами та засобами ППО, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет. Внаслідок падіння уламків в Соломʼянському районі столиці сталося руйнування та займання на кількох поверхах 24-поверхового будинку, – повідомив Попко.
Щодо потерпілих, то відомо про двох осіб, заявив начальник КМВА.
– Одного госпіталізували, іншому надали медичну допомогу на місці. Інформація уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці, – написав він.
Переглянути інтерактивну карту повітряних тривог можна на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 486-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Фото: КМВА
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