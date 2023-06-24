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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Києві уламки ракет потрапили в багатоповерхівку, виникла пожежа: постраждало двоє людей

У Києві уламки ракет потрапили в багатоповерхівку, виникла пожежа: постраждало двоє людей
Фото: Факти ICTV

У Києві під час ракетної небезпеки та повітряної тривоги прогриміли вибухи.

В КМВА підтвердили, що в місті працює протиповітряна оборона.

Своєю чергою у Київській ОВА попередили жителів Київщини про ракетну атаку РФ.

– У регіоні вже працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників, – йдеться у повідомленні!

Солом’янський район

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вибухи пролунали в Соломʼянському районі столиці.

Начальник КМВА Сергій Попко додав, що це була восьма повітряна атака на Київ за червень.

– Ворог вчергове застосував свою звичайну тактику – стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили з району Каспію ракети Х-101/555. Силами та засобами ППО, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет. Внаслідок падіння уламків в Соломʼянському районі столиці сталося руйнування та займання на кількох поверхах 24-поверхового будинку, – повідомив Попко.

Щодо потерпілих, то відомо про двох осіб, заявив начальник КМВА.

– Одного госпіталізували, іншому надали медичну допомогу на місці. Інформація уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місці, – написав він.

Переглянути інтерактивну карту повітряних тривог можна на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 486-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: КМВА

Війна в Україні, Вибух, Київ
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