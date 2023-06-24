Малиновская Ангелина, редактор ленты
Возвращение защитников из Венгрии и удар по базе в Геническе: 486-й день войны
24 июня, 0:22
Граница “ДНР” и Ростовской области перекрыта
Граница “ДНР” и Ростовской области перекрыта.
Об этом сообщают местные паблики.
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