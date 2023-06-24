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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Возвращение защитников из Венгрии и удар по базе в Геническе: 486-й день войны

Возвращение защитников из Венгрии и удар по базе в Геническе: 486-й день войны
24 июня, 0:22

Граница “ДНР” и Ростовской области перекрыта

Граница “ДНР” и Ростовской области перекрыта.

Об этом сообщают местные паблики.

Война в Украине, Російська агресія
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Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

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Возвращение защитников из Венгрии и удар по базе в Геническе: 486-й день войны
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Возвращение защитников из Венгрии и удар по базе в Геническе: 486-й день войны
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