ВС ВСУ предупреждали о Шахедах: в Черкасской области среди ночи были слышны взрывы
После трех ночи 28 июня в Черкасской области были слышны взрывы.
О громких звуках сообщали очевидцы.
Именно в это время на территории региона была объявлена воздушная тревога.
К слову, в Воздушных силах ВСУ еще за 25 минут до срабатывания сирен сообщали об угрозе применения в регионе дронов-камикадзе типа Shahed.
В областной военной администрации в половине четвертого ночи только сообщили об отбое. Больше подробностей о ситуации в области в ОВА пока не предоставляли.
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