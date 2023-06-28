ВС ВСУ предупреждали о Шахедах: в Черкасской области среди ночи были слышны взрывы

После трех ночи 28 июня в Черкасской области были слышны взрывы.

О громких звуках сообщали очевидцы.

Именно в это время на территории региона была объявлена воздушная тревога.

К слову, в Воздушных силах ВСУ еще за 25 минут до срабатывания сирен сообщали об угрозе применения в регионе дронов-камикадзе типа Shahed.

В областной военной администрации в половине четвертого ночи только сообщили об отбое. Больше подробностей о ситуации в области в ОВА пока не предоставляли.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 490-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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