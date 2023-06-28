Удар по Краматорску и новый пакет помощи от США: 490-й день войны
От атаки РФ по Краматорску пострадало уже 47 человек, погибло — 4
Количество пострадавших в результате атаки РФ по Краматорску увеличилось до 47.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
По состоянию на 23:30 из-под завалов здания разрушенного кафе деблокированы тела 4 погибших лиц (в том числе одного ребенка 2008 года рождения).
Пострадали 47 человек (в том числе ребенок 2022 года рождения). Один человек был спасен. Ликвидирован пожар на площади 30 м кв.
С помощью 2-х кранов проводится разбор завалов здания разрушенного кафе и поиск пострадавших.
Существует угроза атаки дронов для двух областей — ВС ВСУ
Для Днепропетровской и Запорожской областей существует угроза применения беспилотников Shahed.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко