Удар по Краматорску и новый пакет помощи от США: 490-й день войны

28 июня, 0:22

От атаки РФ по Краматорску пострадало уже 47 человек, погибло — 4

Количество пострадавших в результате атаки РФ по Краматорску увеличилось до 47.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

По состоянию на 23:30 из-под завалов здания разрушенного кафе деблокированы тела 4 погибших лиц (в том числе одного ребенка 2008 года рождения).

Пострадали 47 человек (в том числе ребенок 2022 года рождения). Один человек был спасен. Ликвидирован пожар на площади 30 м кв.

С помощью 2-х кранов проводится разбор завалов здания разрушенного кафе и поиск пострадавших.