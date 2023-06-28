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Илья Нежигай, редактор ленты

Удар по Краматорску и новый пакет помощи от США: 490-й день войны

Удар по Краматорску и новый пакет помощи от США: 490-й день войны
28 июня, 0:22

От атаки РФ по Краматорску пострадало уже 47 человек, погибло — 4

Количество пострадавших в результате атаки РФ по Краматорску увеличилось до 47.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

По состоянию на 23:30 из-под завалов здания разрушенного кафе деблокированы тела 4 погибших лиц (в том числе одного ребенка 2008 года рождения).

Пострадали 47 человек (в том числе ребенок 2022 года рождения). Один человек был спасен. Ликвидирован пожар на площади 30 м кв.

С помощью 2-х кранов проводится разбор завалов здания разрушенного кафе и поиск пострадавших.

28 июня, 0:21

Существует угроза атаки дронов для двух областей — ВС ВСУ

Для Днепропетровской и Запорожской областей существует угроза применения беспилотников Shahed.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Война в Украине
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Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
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