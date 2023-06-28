ПС ЗСУ попереджали про Шахеди: на Черкащині серед ночі було чути вибухи
Після третьої ночі 28 червня в Черкаській області було чути вибухи.
Про гучні звуки повідомляли очевидці.
Саме в цей час на території регіону було оголошено повітряну тривогу.
До слова, у Повітряних силах ЗСУ ще за 25 хвилин до спрацювання сирен повідомляли про загрозу застосування в регіоні дронів-камікадзе типу Shahed.
В обласній військовій адміністрації о пів на четверту ночі лише повідомили про відбій. Більше подробиць про ситуацію в області в ОВА поки не надавали.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 490-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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