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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ПС ЗСУ попереджали про Шахеди: на Черкащині серед ночі було чути вибухи

Вибух

Після третьої ночі 28 червня в Черкаській області було чути вибухи.

Про гучні звуки повідомляли очевидці.

Саме в цей час на території регіону було оголошено повітряну тривогу.

До слова, у Повітряних силах ЗСУ ще за 25 хвилин до спрацювання сирен повідомляли про загрозу застосування в регіоні дронів-камікадзе типу Shahed.

В обласній військовій адміністрації о пів на четверту ночі лише повідомили про відбій. Більше подробиць про ситуацію в області в ОВА поки не надавали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 490-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Російська агресія, РФ, Черкаська область
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