Воздушная тревога не объявлена: в Херсоне раздаются взрывы
Утром 29 июня в Херсоне слышны взрывы.
Об этом с места происшествия передают местные жители.
К слову, воздушная тревога в Херсоне и области в данный момент не объявлена.
Отметим, что с самого утра 29 июня российские оккупанты обстреляли из артиллерии Белозерку Херсонской области.
В поселке в результате вражеских ударов повреждено по меньшей мере 12 жилых домов.
Ранения, которые получила 71-летняя женщина, оказались несовместимы с жизнью.
Прибывшим на место врачам осталось лишь констатировать смерть.
Пострадавшую 74-летнюю женщину после обстрела в состоянии средней тяжести госпитализировали.
У 20-летнего парня – контузия и ранение лица.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 491-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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