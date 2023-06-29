Воздушная тревога не объявлена: в Херсоне раздаются взрывы

Утром 29 июня в Херсоне слышны взрывы.

Об этом с места происшествия передают местные жители.

К слову, воздушная тревога в Херсоне и области в данный момент не объявлена.

Отметим, что с самого утра 29 июня российские оккупанты обстреляли из артиллерии Белозерку Херсонской области.

В поселке в результате вражеских ударов повреждено по меньшей мере 12 жилых домов.

Ранения, которые получила 71-летняя женщина, оказались несовместимы с жизнью.

Прибывшим на место врачам осталось лишь констатировать смерть.

Пострадавшую 74-летнюю женщину после обстрела в состоянии средней тяжести госпитализировали.

У 20-летнего парня – контузия и ранение лица.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 491-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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