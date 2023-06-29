Повітряна тривога не оголошена: у Херсоні лунають вибухи
Уранці 29 червня в Херсоні чути вибухи.
Про це з місця події передають місцеві жителі.
До слова, повітряна тривога в Херсоні та області наразі не оголошена.
Зауважимо, що з самого ранку 29 червня російські окупанти обстріляли з артилерії Білозерку Херсонської області.
У селищі внаслідок ворожих ударів пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків.
Поранення, які дістала 71-річна жінка, виявилися несумісні з життям.
Лікарям, котрі прибули на місце, залишилося лише констатувати смерть.
Постраждалу 74-річну жінку після обстрілу в стані середньої важкості госпіталізували.
У 20-річного хлопця – контузія та поранення обличчя.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 491-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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