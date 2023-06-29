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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Повітряна тривога не оголошена: у Херсоні лунають вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

Уранці 29 червня в Херсоні чути вибухи.

Про це з місця події передають місцеві жителі.

До слова, повітряна тривога в Херсоні та області наразі не оголошена.

Карта повітряних тривог 29 червня 2023

Зауважимо, що з самого ранку 29 червня російські окупанти обстріляли з артилерії Білозерку Херсонської області.

У селищі внаслідок ворожих ударів пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків.

Поранення, які дістала 71-річна жінка, виявилися несумісні з життям.

Лікарям, котрі прибули на місце, залишилося лише констатувати смерть.

Постраждалу 74-річну жінку після обстрілу в стані середньої важкості госпіталізували.

У 20-річного хлопця – контузія та поранення обличчя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 491-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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карта повітряних тривог онлайн

Херсон
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Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
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