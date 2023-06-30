Атака дронов по Николаеву: после падения обломков начался пожар
В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Об этом сообщает корреспондент Факты ICTV из города.
Перед этим в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах предупреждали, что сейчас по югу Украины осуществляется атака дронами Shahed, поэтому существует угроза вражеских ударов.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким подтвердил взрыв и добавил, что горожане его слышали, поскольку отработала противовоздушная оборона.
Впоследствии он написал, что вражескую цель сбили над Николаевом, но на месте падения обломков начался пожар.
— Без жертв. 20 кв.м травы и крыша жилого дома. Уже потушили, — написал он.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 491-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.