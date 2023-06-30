Атака дронов по Николаеву: после падения обломков начался пожар

В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает корреспондент Факты ICTV из города.

Перед этим в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах предупреждали, что сейчас по югу Украины осуществляется атака дронами Shahed, поэтому существует угроза вражеских ударов.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким подтвердил взрыв и добавил, что горожане его слышали, поскольку отработала противовоздушная оборона.

Впоследствии он написал, что вражескую цель сбили над Николаевом, но на месте падения обломков начался пожар.

— Без жертв. 20 кв.м травы и крыша жилого дома. Уже потушили, — написал он.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 491-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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