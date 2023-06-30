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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Атака дронів по Миколаєву: після падіння уламків почалася пожежа

Атака дронів по Миколаєву: після падіння уламків почалася пожежа
Фото: Факти ICTV

У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє кореспондент Факти ICTV з міста.

Перед цим в Миколаївській області була оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах попереджали, що наразі по півдню України здійснюється атака дронами Shahed, тому існує загроза ворожих ударів.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив вибух та додав, що містяни його чули, оскільки відпрацювала протиповітряна оборона.

Згодом він написав, що ворожу ціль збили над Миколаєвом, але на місці падіння уламків почалась пожежа.

– Без жертв. 20 кв.м трави і дах житлового будинку. Уже загасили, – написав він.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 492-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Миколаїв
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