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Юлия Захарченко, редактор ленты

В аэропорту Кишинева выстрелы, пассажиров эвакуируют из здания — СМИ

літак в аеропорту
Фото: Unsplash

В аэропорту Кишинева в Молдове звучат выстрелы, пассажиров эвакуируют из здания.

Мужчина совершил несколько выстрелов в потолок и забаррикадировался в помещении местного аэропорта, сообщают иностранные СМИ.

Сообщается, что первым был застрелен пограничник, а вторым был охранник, который пытался обезоружить нападавшего.

Пограничник погиб, а в случае с охранником одни источники говорят, что он в тяжелом состоянии, а другие, что, возможно, он уже умер.

Предварительно неизвестный выхватил оружие у пограничника и застрелил его. По неофициальным сведеньям, стрельбу устроил иностранец, которого не пустили в Молдову. Авиасообщение пока приостановлено.

СМИ пишут, что стрелявший является якобы гражданином Российской Федерации и прибыл в Кишинев из Турции, однако информация нуждается в дополнительном подтверждении.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что отслеживают ситуацию в аэропорту Кишинев. Дипломаты взаимодействуют с молдавскими властями для получения подробностей, выясняют возможное наличие украинцев.

По данным МИД, украинцы могут обращаться для получения помощи на горячую линию украинского посольства по номеру +37360170896.

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