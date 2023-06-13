РФ хочет использовать Молдову в войне против Украины — глава МВД
Глава МВД Молдовы Анна Ревенко считает, что Россия стремится восстановить влияние над ее страной, чтобы использовать в войне против Украины и не только.
— Россия хочет восстановить влияние в этом регионе, потому что географическое положение Молдовы — потенциально важный плацдарм для РФ в отношении ЕС. Контроль над Молдовой означает дополнительную уязвимость для Украины, — заявила она накануне на форуме, посвященном безопасности и борьбе с гибридной войной.
По ее словам, РФ стремится к этому, чтобы с одной стороны получить прямой доступ к Черному морю, а с другой — контроль над перемещением товаров по Дунаю.
Кроме того, по ее мнению, это создает “дополнительные возможности для шантажа” и активизации российских сил в приднестровском регионе.
Ревенко сообщила, что сейчас Россия ведет в Молдове гибридную войну, которая проявляется в манипулировании настроениями населения, различных немирных акциях, а также в новостях и фейках.
Неделю назад США ввели санкции против членов группы, связанной с российской разведкой, за их роль в попытках Москвы дестабилизировать ситуацию и повлиять на выборы в Молдове.
Санкции направлены против семи человек, некоторые из которых поддерживают связи с российскими спецслужбами. Среди них лидер группы, которая должна была инспирировать госпереворот в Молдове.
Источник: NewsMaker
Фото: МВД Молдовы
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