РФ хочет использовать Молдову в войне против Украины — глава МВД

Глава МВД Молдовы Анна Ревенко считает, что Россия стремится восстановить влияние над ее страной, чтобы использовать в войне против Украины и не только.

— Россия хочет восстановить влияние в этом регионе, потому что географическое положение Молдовы — потенциально важный плацдарм для РФ в отношении ЕС. Контроль над Молдовой означает дополнительную уязвимость для Украины, — заявила она накануне на форуме, посвященном безопасности и борьбе с гибридной войной.

По ее словам, РФ стремится к этому, чтобы с одной стороны получить прямой доступ к Черному морю, а с другой — контроль над перемещением товаров по Дунаю.

Кроме того, по ее мнению, это создает “дополнительные возможности для шантажа” и активизации российских сил в приднестровском регионе.

Ревенко сообщила, что сейчас Россия ведет в Молдове гибридную войну, которая проявляется в манипулировании настроениями населения, различных немирных акциях, а также в новостях и фейках.

Неделю назад США ввели санкции против членов группы, связанной с российской разведкой, за их роль в попытках Москвы дестабилизировать ситуацию и повлиять на выборы в Молдове.

Санкции направлены против семи человек, некоторые из которых поддерживают связи с российскими спецслужбами. Среди них лидер группы, которая должна была инспирировать госпереворот в Молдове.

Источник: NewsMaker

Фото: МВД Молдовы

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