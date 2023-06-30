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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В аеропорту Кишинева постріли, пасажирів евакуюють із будівлі – ЗМІ

літак в аеропорту
Фото: Unsplash

В аеропорту Кишинева в Молдові лунають постріли, пасажирів евакуюють із будівлі.

Чоловік здійснив кілька пострілів у стелю і забарикадувався в приміщенні місцевого летовища, повідомляють іноземні ЗМІ.

За непідтвердженою інформацією, одну людину вбито через стрілянину — загиблим може бути прикордонник.

Попередньо невідомий вихопив зброю у прикордонника та застрелив його. За неофіційними відомостями, стрілянину влаштував іноземець, якого не пустили в Молдову. Авіасполучення поки що призупинено.

ЗМІ пишуть, що той, хто стріляв, є нібито громадянином Російської Федерації та прибув до Кишинева з Туреччини, однак інформація потребує додаткового підтвердження.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що відслідковують ситуацію в аеропорту Кишинів. Дипломати взаємодіють з молдовською владою для отримання подробиць, з‘ясовують можливу наявність українців.

За даними МЗС, українці можуть звертатися для отримання допомоги на гарячу лінію українського посольства за номером +37360170896.

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Кишинів, Молдова, Стрілянина
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