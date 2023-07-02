Под Киевом девушку вытолкали из кафе за замечание по музыке Лепса, который поддерживает войну против Украины

В селе Погребы Киевской области в одном из кафе посетители пели песни российского исполнителя Григория Лепса, который поддерживает полномасштабное вторжение РФ против Украины. Девушку, которая сделала администрации замечание, выгнали из заведения.

Соответствующую видеозапись обнародовал полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, которого знают по позывному Штирлиц. В МВД Украины отметили, что полиция составила админпротокол на заведение.

— В Погребах в одном кафе посетители пели песни российского исполнителя, который поддерживает путинский режим. Это не могло не возмутить украинцев, они сделали замечание. Женщина просила прекратить петь на языке оккупанта, а на ее просьбу любители “лепсонутого” отреагировали агрессивно, — утверждают в МВД.

В Министерстве внутренних дел Украины отметили, что начался конфликт, который не обошелся без вмешательства полиции.

Правоохранители Броварского управления полиции Киевщины проверили и задокументировали заведение, в котором произошел конфликт. Правоохранители составили соответствующий административный протокол (ч. 1 ст. 155 КУоАП). После решения суда владелец заведения должен оплатить штраф.

Источник : МВД

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