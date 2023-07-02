Під Києвом дівчину виштовхали з кафе за зауваження щодо музики Лепса, який підтримує війну проти України

У селі Погреби Київської області в одному з кафе відвідувачі співали пісні російського виконавця Григорія Лепса, який підтримує повномасштабне вторгнення РФ проти України. Дівчину, яка зробила адміністрації зауваження, вигнали з закладу.

Відповідний відеозапис оприлюднив полковник Збройних сил України Анатолій Штефан, якого знають за позивним Штірліц. У МВС України наголосили, що поліція склала адмінпротокол на заклад.

– У Погребах в одному кафе відвідувачі співали пісні російського виконавця, який підтримує путінський режим. Це не могло не обурити українців, вони зробили зауваження. Жінка просила припинити співати мовою окупанта, а на її прохання любителі “лєпсонутого” відреагували агресивно, – стверджують у МВС.

У Міністерстві внутрішніх справ України наголосили, що почався конфлікт, який не обійшовся без втручання поліції.

Правоохоронці Броварського управління поліції Київщини перевірили та задокументували заклад, в якому відбувся конфлікт. Правоохоронці склали відповідний адміністративний протокол (ч. 1 ст. 155 КУпАП). Після рішення суду власник закладу має сплатити штраф.

Джерело : МВС

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