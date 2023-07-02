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Татьяна Забожко, редактор ленты

Все 8 Шахедов и 3 Калибра уничтожены – Воздушные силы о ночном обстреле

Все 8 Шахедов и 3 Калибра уничтожены – Воздушные силы о ночном обстреле
Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 2 июля украинские защитники уничтожили 11 воздушных целей.

Противовоздушная оборона Воздушных сил ликвидировала восемь ударных беспилотников Shahed-136/131 и три крылатых ракеты Калибр.

Дроны и ракеты были уничтожены в зонах ответственности Воздушных командований Юг, Восток и Центр.

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, Шахеды летели с юго-восточного направления, Калибры – с Черного моря.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 494-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: ОК Юг

Дрони, ВСУ, Повітряні сили України, Ракетные удары России, Черное море
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