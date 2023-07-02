Танки от Испании и Зеленский на РАЭС: 494-й день войны
Еще в трех областях существует угроза атаки беспилотников — ПС ВСУ
В ряде областей объявлена тревога из-за угрозы применения вражеских дронов.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
— Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская области — угроза применения врагом ударных БпЛА, — говорится в сообщении.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев из областей, где были включены сирены, не игнорировать воздушную тревогу.
Мопеды на подлете: на Юге Украины существует угроза атаки БпЛА
В Николаевской и Херсонской областях существует угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Кроме того, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что “мопеды на подлете”.
В указанных областях была объявлена воздушная тревога.
Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.Андрей Почтев