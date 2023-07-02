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Илья Нежигай, редактор ленты

Танки от Испании и Зеленский на РАЭС: 494-й день войны

Танки от Испании и Зеленский на РАЭС: 494-й день войны
2 июля, 0:37

Еще в трех областях существует угроза атаки беспилотников — ПС ВСУ

В ряде областей объявлена тревога из-за угрозы применения вражеских дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

— Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская области — угроза применения врагом ударных БпЛА, — говорится в сообщении.

2 июля, 0:13

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев из областей, где были включены сирены, не игнорировать воздушную тревогу.

2 июля, 0:10

Мопеды на подлете: на Юге Украины существует угроза атаки БпЛА

В Николаевской и Херсонской областях существует угроза применения врагом ударных БпЛА с южного направления.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Кроме того, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что “мопеды на подлете”.

В указанных областях была объявлена воздушная тревога.

Война в Украине
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