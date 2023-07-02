Усі 8 Шахедів та 3 Калібри знищено – Повітряні сили про нічний обстріл
Уночі 2 липня українські захисники знищили 11 повітряних цілей.
Протиповітряна оборона Повітряних сил ліквідувала вісім ударних безпілотників Shahed-136/131 та три крилаті ракети Калібр.
Дрони та ракети були знищені в зонах відповідальності Повітряних командувань Південь, Схід та Центр.
Як зазначили в Повітряних силах ЗСУ, Шахеди летіли з південно-східного напрямку, Калібри – з Чорного моря.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: ОК Південь
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв