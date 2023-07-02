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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Усі 8 Шахедів та 3 Калібри знищено – Повітряні сили про нічний обстріл

Усі 8 Шахедів та 3 Калібри знищено – Повітряні сили про нічний обстріл
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі 2 липня українські захисники знищили 11 повітряних цілей.

Протиповітряна оборона Повітряних сил ліквідувала вісім ударних безпілотників Shahed-136/131 та три крилаті ракети Калібр.

Дрони та ракети були знищені в зонах відповідальності Повітряних командувань Південь, Схід та Центр.

Як зазначили в Повітряних силах ЗСУ, Шахеди летіли з південно-східного напрямку, Калібри – з Чорного моря.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: ОК Південь

Дрони, ЗСУ, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Чорне море
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Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.

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