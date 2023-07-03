В Хмельницкой области ночью работала наша ПВО

Ночью в 03:34 в Хмельницкой области прозвучала воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

После 04:30 в Хмельницкой области были слышны взрывы — работала наша противовоздушная оборона. Около пяти часов в областях пошли отбои воздушных тревог.

Ждем официальной информации от областной военной администрации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 495-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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