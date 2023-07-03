В Хмельницкой области ночью работала наша ПВО
Ночью в 03:34 в Хмельницкой области прозвучала воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных дронов.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
После 04:30 в Хмельницкой области были слышны взрывы — работала наша противовоздушная оборона. Около пяти часов в областях пошли отбои воздушных тревог.
Ждем официальной информации от областной военной администрации.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 495-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк