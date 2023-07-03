Контрнаступление ВСУ на Юге и бои на Донбассе: 495-й день войны

3 июля, 0:11

У России нет ресурсов контролировать собственную территорию — Данилов

Запад должен осознать, что РФ уже не является целостным государством, и что нет такой силы, которая бы могла спасти ее от развала.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его мнению, российская империя уже фактически рухнула.