Контрнаступление ВСУ на Юге и бои на Донбассе: 495-й день войны
У России нет ресурсов контролировать собственную территорию — Данилов
Запад должен осознать, что РФ уже не является целостным государством, и что нет такой силы, которая бы могла спасти ее от развала.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его мнению, российская империя уже фактически рухнула.
Британия, Франция и Германия могут нарушить условия ядерной сделки с Ираном
Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны намерены нарушить условия ядерной сделки с Ираном из-за того, что Тегеран поставляет ударные дроны-камикадзе России для дальнейших атак против Украины.
Европейские страны откажутся снимать ограничения с Ирана на исследования, разработку и производство баллистических ракет. Срок действия санкций истекает 18 октября.
Еще одним поводом для нарушения соглашения стали публикации о возможных поставках Ираном баллистических ракет России.
ЧВК Вагнера приостановила вербовку наемников
ЧВК Вагнер Евгения Пригожина приостановила на месяц работу региональных центров вербовки наемников в России.
— В связи с временным неучастием ЧВК Вагнера в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на 1 месяц, — говорится в сообщении.
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк