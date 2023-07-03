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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Хмельниччині вночі працювала наша ППО

На Хмельниччині вночі працювала наша ППО
Фото: Depositphotos

Вночі о 03:34 в Хмельницькій області пролунала повітряна тривога через загрозу застосування ворогом ударних дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Після 04:30 на Хмельниччині було чути вибухи – працювала наша протиповітряна оборона. Близько п’ятої години в областях пішли відбої повітряних тривог.

Чекаємо офіційної інформації від обласної військової адміністрації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 495-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

 

Війна в Україні, Вибух, Хмельницька область
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