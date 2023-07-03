На Хмельниччині вночі працювала наша ППО
Вночі о 03:34 в Хмельницькій області пролунала повітряна тривога через загрозу застосування ворогом ударних дронів.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Після 04:30 на Хмельниччині було чути вибухи – працювала наша протиповітряна оборона. Близько п’ятої години в областях пішли відбої повітряних тривог.
Чекаємо офіційної інформації від обласної військової адміністрації.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 495-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк