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Дело экс-начальника управления СБУ в Крыму Кулинича передали в суд

Справу Кулініча передали до суду
Фото: ГБР

Сотрудники ГБР еще в апреле завершили расследование уголовного производства в отношении государственной измены бывшего начальника Главного управления СБУ в Крыму Олега Кулинича.

Поскольку обвиняемый сознательно затягивал ознакомление с материалами дела, следователи вынужденно обратились в суд относительно ограничения соответствующих сроков, и сейчас все материалы дела уже переданы на рассмотрение судей.

Экс-начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, который работал на спецслужбы РФ, задержали 16 июля 2022 года и объявили подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и создании преступной организации (ч. 3 ст. 255 УКУ). Почти год он находится под арестом.

В ходе расследования стали известны новые факты и доказательства противоправной деятельности полковника СБУ, поэтому ему объявили подозрение еще по нескольким статьям:

  • в самовольном оставлении места службы, совершенном военнослужащим в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407);
  • в завладении оружием и боевыми припасами военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410);
  • в незаконном хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263) и другие.

По данным следствия, Олег Кулинич работал на ФСБ РФ и имел оперативный псевдоним Котигорошко.

Он был так называемым доверенным лицом экс-заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, который с 2014 года скрывается в Москве вместе с бывшим главой Администрации президента Андреем Клюевым и создал там “политический офис” для контроля за деятельностью влиятельных украинских политиков, чиновников и правоохранителей.

Кулинич выполнял указания Сивковича по внедрению “своих людей” в государственные и правоохранительные органы, проведению разведывательно-подрывной деятельности против Украины, шпионажу, подстрекательству украинцев к госизмене.

Знал Кулинич и о планах нападения России на Украину, но умышленно скрыл эту информацию. В первые часы вторжения блокировал любые попытки сообщить руководству СБУ и обществу о реальной ситуации в регионе, не принял никаких мер для защиты государственного суверенитета, дал указание личному составу покинуть место службы, позже выдал штатное оружие людям, которые не имели отношения к СБУ.

Кроме этого, Кулинич покинул место постоянной дислокации и уже 24 февраля выехал в Киев. На одной из квартир, где он жил, обнаружили схрон с оружием и его документы времен прохождения службы в КГБ СССР.

Источник: ГБР
Война в Украине, ГБР, Державна зрада, Крым, СБУ, Суд
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